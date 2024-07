To już koniec letnich upałów? Idzie gwałtowna zmiana w pogodzie

Upały dały się we znaki w całej Europie. Temperatura często przekraczająca 40 stopni Celsjusza doprowadziła do niszczycielskich pożarów m.in. w Grecji i Bułgarii, w Serbii wyschło słone jezioro. Ponad 35 kresek na termometrach i tropikalne noce sprowadziły do Polski niebezpieczne burze. Wszystko jednak wskazuje na to, że to koniec fali wysokich temperatur.