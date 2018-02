Dera: stan wojenny był bezprawny. Odebranie stopni generalskich to konsekwencja

Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta twierdzi, że rząd ma pełne prawo odebrać stopnie generalskie Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi. Degradację generałów PRL uważa za naturalną konsekwencję ich "bezprawnego działania".

- Wiele środowisk podnosiło to, że osoby, które naruszyły w sposób jaskrawy prawo, wprowadzając stan wojenny - przypomnę orzeczenia sądu, które stwierdziły, że było to niezgodne nawet z ówczesną konstytucją - muszą ponieść pewne konsekwencje. Jeżeli to byli generałowie, to jednym z elementów jest pozbawienie tych stopni generalskich - podkreślił Dera na antenie TVP.