"Der Spiegel" o konflikcie Nergala z Ordo Iuris: "Szatan i wierni"

Wojna kulturowa

Instytut znalazł się "na pierwszej linii frontu kulturowej wojny", która może doprowadzić do "pęknięcia" Polski. Linia konfliktu przebiega między "narodowo-katolickimi przeciwnikami aborcji skupionymi wokół rządu PiS" i "liberalnymi wielkomiejskimi środowiskami".

Krzyki, gwizdy i petarda. Gorzkie powitanie posłów PiS po wyroku TK ws. RPO

Nergal postrachem prawicy

Adam Darski, "Nergal", jeden z najbardziej znanych polskich muzyków, jest zdaniem autora "postrachem" polskiej prawicy. Z Ordo Iuris i innymi polskimi konserwatystami łączy go "długa historia konfliktów". Organizacja wsparła oskarżenie przeciwko niemu o obrazę uczuć religijnych w związku ze zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiającym Matkę Boską przygniecioną czarnym butem. Nie wiadomo, jak się ten konflikt zakończy. Nergal nie zamierza się wycofywać – czytamy w "Spieglu".

Nawiązując do przegranego przez Ordo Iuris procesu o plakaty z Matką Boską z tęczową aureolą, autor zwraca uwagę, że organizacja redukuje do "wymiaru prawnego" społeczne konflikty, takie jak podejście Kościoła do homoseksualistów. Adwokaci próbują wywierać na przeciwnikach presję za pomocą środków prawnych.