Deportacje imigrantów z Wielkiej Brytanii. Kościół o "haniebnej polityce" rządu

Do pierwszego lotu do Rwandy miało dojść w połowie czerwca. Według planów zatwierdzonych przez rząd Borisa Johnsona właśnie tam mają być wysyłane osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii. Po 11-godzinnym posiedzeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lot został anulowany. Decyzja była poważnym ciosem dla brytyjskich władz. Minister Spraw Wewnętrznych jeszcze kilka tygodni wcześniej przekonywała, że do leżącego we wschodniej Afryce kraju zostaną wysłane tysiące osób, które przebywają obecnie w Wielkiej Brytanii.