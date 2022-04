Depardieu przejrzał na oczy. Odkochał się w Putinie

Gérard Depardieu nareszcie po dobrej stronie. Aktor, który od lat deklarował wielką miłość do Władimira Putina i wystąpił o rosyjskie obywatelstwo, teraz mówi, że wojna w Ukrainie to "szalone ekscesy" dyktatora z Kremla. Aktor ogłosił, że wesprze finansowo ukraińskie ofiary wojny.

Gerard Depardieu już nie podziwia Władimira Putina, a swoje dochody z trzech występów we francuskim teatrze przeznacza na wsparcie ofiar wojny (Photo by Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Fondazione Alda Fendi Esperimenti )

