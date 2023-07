Demoniczna strategia PiS-u. Prawdziwy cel wagnerowców na Białorusi [OPINIA]

Przesunięcie części oddziałów Prigożyna na Białoruś oznacza zapewne, że wagnerowcy będą chcieli zarabiać na nielegalnym przerzucie uchodźców do Europy. Podobno jest to obecnie "biznes" równie dochodowy jak przemyt narkotyków. To jest pewne zagrożenie, gdyż w przemycie są wyspecjalizowani. Ale trudno uznać to za realne zagrożenie o charakterze wojskowym. Ot, po prostu łukaszenkowskie KGB będzie musiało podzielić się zarobkami z bandytami z Rosji. Bardzo możliwe, że będzie to wręcz prowadziło do konfliktów i awantur pomiędzy nimi. Co akurat powinno nas cieszyć.