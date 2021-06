Delta Plus. Nowa mutacja koronawirusa wykryta w Indiach rozprzestrzenia się

Delta plus w Indiach. Jak powstał i dlaczego budzi obawy?

Jak powstał wariant Delta plus i dlaczego indyjskie władze tak bardzo się go obawiają? Według indiatoday.in, przede wszystkim budzi on większe obawy ze względu na wcześniej wykryty wariant Delta, który charakteryzuje się znacznie większą zakaźnością. Przeprowadzone ostatnio w Australii badania dowodzą, że wystarczy zaledwie "kilka sekund", żeby się nim zarazić - przebywając w bliskim otoczeniu osoby chorej. Dzięki szeroko zakrojonej analizie zakażeń tym typem SARS-CoV-2 w Australii odkryto m.in., że do transmisji doszło, gdy osoba zakażona i zdrowa przechodziły obok siebie.