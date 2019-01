Delfin w Bałtyku, ludzie w szoku. "Ja nie piłem, ale chyba nie wieloryb"

Delfin, który od kilku dni krążył po Morzu Bałtyckim, najprawdopodobniej wciąż pływa w okolicach wybrzeża. - To niebezpieczne, bo w końcu może zaplątać się w sieci - mówią eksperci.

Naukowcy podkreślają, że delfiny w Morzu Bałtyckim to absolutna rzadkość. - Poza morświnami, stałymi mieszkańcami Bałtyku, innych waleni praktycznie nie spotykamy - przyznaje w rozmowie z Polsat News prof. Lech Kotwicki z Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

- Delfin przypływał i odpływał, ale udało mi się go nagrać. Płetw widziałem co najmniej trzy, więc wydaje mi się, że delfinów jest kilka - mówi mężczyzna, którego nagranie trafiło do sieci już 30 grudnia.