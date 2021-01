Delegacja Lewicy w PE bez Millera

Przetasowania w delegacji Lewicy do PE

- W poniedziałek wystosowałem do nich, jako przewodniczący delegacji, oficjalne zaproszenie do przyłączenia się do naszej delegacj. Mam nadzieję, że obaj do niej przystąpią. Drzwi są dla nich otwarte i liczę na współpracę - skomentował.