Dekret podpisany. Rosja przejmuje konserwowego potentata

Decyzja to niejako następstwo ruchu Kremla z kwietnia 2023 r. Władimir Putin upoważnił wtedy rząd do przejmowania aktywów zagranicznych firm, które działają w Rosji. Ruch ten skierowany był głównie wobec przedsiębiorstw, które Kreml uznał za "wrogie", co na Zachodzie odczytane zostało jako odwet za zamrożenie rosyjskich aktywów w wysokości ok. 300 mld dol. Teraz podobna decyzja zapadła w sprawie producenta konserw Gławproduktu - czytamy.