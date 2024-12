Decyzja zapadła. PSL wybrał swojego kandydata na prezydenta

- Przychodzę pokornie was prosić o to, żebyście poparli tę wizję, która jest wizją prezydentury niezależnej - kontynuował.

Szef Ludowców ogłosił, że Rada jednogłośnie poparła kandydaturę Hołowni. Mówiąc o marszałku, Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał go "naszym kolegą, koalicjantem i przyjacielem; osobą, która na to zasługuje".

- Prezydent musi być kimś, kto będzie w stanie scalić naród wobec wielkich wyzwań, a jednocześnie być wyzwaniem dla rządu. Nie po to, by rzucać mu kłody pod nogi, wetować wszystko albo wszystko podpisywać, ale żeby być wyzwaniem dla rządu wskazującym mu, czego dzisiaj oczekują ludzie; pomagać rządowi, by zobaczyć perspektywę, którą on może ze swojego miejsca pracy zobaczyć dużo łatwiej, dużo lepiej - ocenił Hołownia.