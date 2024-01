Decyzja ws. żywienia Mariusza Kamińskiego. Lekarz mówi o metodach

- Może dojść do zakażenia, bo wprowadzamy dożylnie dużą objętość płynu. Wlew jest przez to długi. Podawanie trzeba nadzorować, mogą pojawić się powikłania związane z samym podaniem preparatu. To nie jest zwykła kroplówka z glukozą, tam są białka, tłuszcze, dobrane mikro i makroelementy. To nie jest tak, że to nie niesie ze sobą ryzyka, dlatego, dopóki można, żywi się pacjenta do przewodu pokarmowego, co jest również efektywniejsze pod względem odżywienia, bo jest drogą fizjologiczną - dodaje Kosikowski.