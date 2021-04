Decyzja ws. Tulei. Prof. Matczak: Nawet jeśli niby-sąd podejmuje dobrą decyzję, nie czyni go to prawdziwym sądem

Na jednym wpisie na Twitterze nie poprzestał. "Do decyzji niby-sądu w sprawie s. Tuleyi stosujmy zasadę z filmu 'Boże ciało': to, że ktoś mówi dobre kazania, nie znaczy, że został poprawnie wyświęcony na księdza. Nawet jeśli niby-sąd podejmuje dobrą decyzję, nie czyni go to prawdziwym sądem. Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem" - dodał.