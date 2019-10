Debata wyborcza w TVP. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie

Debata wyborcza w TVP przyniosła kilka ciekawych ripost, a kandydaci próbowali zaskoczyć rywali niekonwencjonalnymi rekwizytami. Poniżej tłumaczymy, co stało za "paragonem wstydu" Borysa Budki czy "ruskim węglem", o którym wspominał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po raz pierwszy zaiskrzyło, gdy szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał o "ruskim węglu", którego import miał wzrosnąć za kadencji PiS. Lider Ludowców wręczył Jackowi Sasinowi z PiS grudkę węgla, którą wicepremier natychmiast oddał. W odpowiedzi na zarzuty Kosiniaka-Kamysza stwierdził, że to rząd PO-PSL doprowadził do upadku polskiego górnictwa. - Siedzieli, jedli, lulki palili, aż wszystko - przepraszam - pierdyknęło - stwierdził.

Dane potwierdzają zarzuty lidera PSL. Import węgla z Rosji w 2015 roku osiągnął poziom 4,9 mln ton, natomiast w ubiegłym roku wzrósł do prawie 13,5 mln ton, co stanowi 1/5 krajowego wydobycia. Dzieje się tak, gdyż rosyjski surowiec jest znacznie tańszy od polskiego węgla. Nasz węgiel często przegrywa też jakościowo z importowanym.

Debata wyborcza. "Paragon hańby" rekwizytem Borysa Budki

Dopłaty dla rolników w debacie TVP

Debatę wyborczą zamknęło pytanie o dopłaty dla polskich rolników. Michał Adamczyk zapytał polityków o to, ile wynosi dziś, a ile powinna wynosić średnia dopłata z budżetu UE do hektara dla polskiego rolnika. Przy tej okazji znów ścięli się Władysław Kosiniak-Kamysz i Jacek Sasin. Szef PSL przekonywał, że jego ugrupowanie doprowadziło do wyrównania dopłat do poziomu średniej europejskiej. Jacek Sasin stwierdził, że to nieprawda, bo "polski rolnik dostaje 216 euro dopłaty, natomiast średnia europejska to ponad 260 euro", a holenderscy rolnicy mogą liczyć nawet na 450 euro.