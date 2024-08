Debata Trump-Harris. Spór o datę i miejsce trwa

W piątek wieczorem Donald Trump poinformował, że uzgodnił z telewizją Fox News datę debaty z obecną wiceprezydent i potencjalną kandydatką demokratów do Białego Domu Kamalą Harris. Ma ona się odbyć 4 września na antenie Fox News. Sztab kandydatki demokratów, a także ona sama, nalegają, by debata odbyła się we wcześniej zaplanowanym terminie - 10 września - w stacji ABC.