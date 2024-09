"To było słychać". Jednym błędem Trump pogrzebał swoje szanse?

- Choć dopasowano same mównice, to nie dopasowano ich formy i sam ten jeden element spowodował, że Trump przez cały czas musiał się na niej opierać. Do tego stał bardzo wąsko, co też wzmagało potrzebę stabilizacji. To oznaczało, że nie wykorzystywał w pełni np. gestykulacji - podaje ekspert, dodając, że w przypadku byłego prezydenta USA, "cały czas jedna ręka musiała spoczywać na mównicy".