Debata prezydencka 2020. Kto wygrał? W Google zdecydowany lider

6 lipca dużym zainteresowaniem cieszyły się frazy "debata prezydencka" i "debata TVP", jednak to nie one były najczęściej wpisywane w Google.

Debata prezydencka 2020. Kto wygrał? "Trzaskowski" z ogromną przewagą

Gdyby to zainteresowanie poszczególnymi frazami decydowało o tym, kto wygrał debatę prezydencką, to jej zdecydowanym zwycięzcą byłby Rafał Trzaskowski. Szczyt zainteresowania frazą "Trzaskowski" miał miejsce około godziny 21, jednak wysokie zainteresowanie utrzymywało się do ok. 23:30.