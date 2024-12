Dbaj o zasoby, nie wyrzucaj, oszczędzaj – jak Fundusze Europejskie wspierają zrównoważoną gospodarkę

Producenci starają się, żeby konsumenci kupowali jak najwięcej ich produktów. Często kuszą niską ceną. Ale może oznaczać to jednocześnie także niską jakość. Coraz częściej okazuje się, że szybciej i wygodniej będzie kupić nowy sprzęt niż poświęcić czas na poszukiwanie serwisu napraw. A to niszczy środowisko.

Firmy z terenu Polski Wschodniej mogą otrzymać solidne wsparcie w dwuetapowym konkursie GOZ-transformacji. Pod koniec listopada kończy się nabór do etapu I, czyli opracowania, za ok. 92 tys. zł strategii biznesowej GOZ-transformacji. Strategia jest potrzebna do pozyskania nawet 3,5 mln zł na wdrożenie tego modelu biznesowego w firmie – II etap GOZ-transformacji. Nabór do II etapu wymaga posiadania strategii z I etapu. Konkursy będą powtarzane w najbliższych latach. Organizatorem konkursu GOZ- transformacji dla Polski Wschodniej jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).