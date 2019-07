Dawid Żukowski. Czy policja korzystała z jasnowidza? Jest komunikat

Dawid Żukowski najpewniej nie żyje - poinformowała w sobotę policja. W sieci zaczęła z kolei krążyć informacja, że w poszukiwaniach korzystano z jasnowidza. "To nieprawda" - deklarują stanowczo warszawscy funkcjonariusze.

Dawid Żukowski nie żyje? Niestety wszystko na to wskazuje. W sobotę po godz. 16 policja zorganizowała w Warszawie konferencję prasową poświęconą poszukiwaniom 5-letniego Dawida. Wtedy przekazano tragiczne doniesienia. - Niestety, chłopiec najprawdopodobniej nie żyje. Ubiór i wiele cech wskazuje na to, że odnalezione ciało, to ciało Dawida Żukowskiego - dodał rzecznik Komendy Stołecznej Policji asp. szt. Mariusz Mrozek.