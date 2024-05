"Darli koty". Oblał benzyną i podpalił żonę

Oblał benzyną i podpalił żonę

Waldemarowi C. grozi nawet dożywocie. Jego żona, Katarzyna, w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Wydarzenia, które rozegrały się w majówkę przed domem małżeństwa C. wstrząsnęły wsią. Sąsiedzi rodziny w rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" opowiadają o kulisach zbrodni.