Dargobądz. Tragiczny wypadek

Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 18 na obwodnicy Dargobądza w powiecie kamieńskim. Ofiarą jest 25-letnia kobieta.

Dargobądz. Tragiczny wypadek Źródło: Dawid Lasocinski / Forum , Fot: RM, Dawid Lasocinski / Forum