Dantejskie sceny w Chodlu. Ostrzelał domy, groził mieszkańcom maczetą

Jest decyzja o tymczasowym areszcie

Biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie poinformowało PAP, że Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zadecydował w czwartek o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych Michała K. - do 11 lutego, Adama Ś. - do 12 lutego i Eugeniusza K. - do 13 stycznia 2024 r.