Daniłow: Rosyjski szantaż gazowy to specoperacja Kremla w Unii Europejskiej

Populiści w Europie będą mówić, że jest zimno, bo trwa wojna, ale co z tym wspólnego ma Ukraina? Nie dostarczamy gazu do Europy i to nie my sprawiliśmy, że Gazprom stał się monopolistą. To nie Ukraina, ale Putin jest odpowiedzialny za coraz wyższe rachunki za gaz – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.