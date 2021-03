Daniel Obajtek: "To zaplanowana inicjatywa, aby zniszczyć moją osobę"

Prezes Orlenu w programie "Gość Wiadomości" mówił m.in. o fuzji Lotosu i Orlenu i odnosił się do zakupu Polska Press przez Orlen. - Jeżeli się buduje mocny koncern, to dlaczego mamy nie budować nowoczesnych kanałów informacyjnych? Tak jest na całym świecie. Jeśli polski kapitał kupuje obce spółki, to wylewa się fala nienawiści. Ten koncern będzie dbał o bezpieczeństwo - mówił Obajtek.