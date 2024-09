DALI CYBERNETICS - immersyjna podróż w głąb genialnego umysłu Salvadora Dalí

Nie stronił także od komercyjnych zleceń. Zaprojektował logo znanych lizaków Chupa Chups oraz wykonał kilka projektów dla marki odzieżowej GAP. Za swojego życia zaprojektował i urządził także własne muzeum w swojej rodzinnej miejscowości Figueres w Katalonii. Budynek jest dawnym teatrem, co ma znaczenie symboliczne, ponieważ sam Dalí twierdził, że całe jego życie jest teatrem. Dalí, zafascynowany teorią względności Einsteina, czerpał z niej naukowe inspiracje do swoich obrazów, gdzie czas i przestrzeń ulegały niezwykłym deformacjom. Bezpośrednim nawiązaniem do tej teorii jest jego najsłynniejszy obraz "Trwałość pamięci". Katalończyk był też jednym z pierwszych artystów, którzy eksperymentowali z holografią. W latach 70. XX wieku stworzył kilka trójwymiarowych dzieł, przewidując przyszłość sztuki w erze cyfrowej i pokazując, jak technologia może wzbogacić artystyczne doświadczenia. Jako pierwszy twórca cyfrowy w historii, korzystał z komputerów, aby przekraczać granice otaczającej go rzeczywistości. Sposób myślenia oraz wybrane prace artysty będzie można odkrywać na wystawie immersyjnej "Dalí Cybernetics" dostępnej dla zwiedzających od 13 września do 31 grudnia 2024 r. To wyjątkowe połączenie poetyckiego i onirycznego świata Salvadora Dalí z najnowszymi technologiami, wielkoformatowymi projekcjami, sztuczną inteligencją(AI), VRem przenoszącym widza do daliańskiego metaversum.