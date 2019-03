Dąbrowa Górnicza: zaginęła matka z siedmioletnim synem. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Wyszła z domu 2 marca ze swoim siedmioletnim synem. Do tej pory nie dała znaku życia. Rodzina nie wie, co się z nimi dzieje. Policjanci z Dąbrowy Górniczej proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu ich miejsca pobytu.

Dominika Wieczorek ma 32 lata, około 165 cm wzrostu. Waży ok. 75 kg, ma ufarbowane na czarno włosy do ramion. Gdy wychodziła z domu była ubrana w czarną zimową kurtkę puchową do kolan z białym kołnierzem, biały sweter z kapturem, granatowe spodnie leginsy i czarne trampki.