Dąbrowa Górnicza. Pijany policjant awanturował się w komendzie

Incydent w komendzie policji w Dąbrowie Górniczej. Do budynku wszedł pijany funkcjonariusz - krzyczał i kopał w ścianę. - Został obezwładniony. Wyjaśniamy sprawę - mówi WP asp. szt. Mariusz Miszczyk z dąbrowskiej policji.

Po tym, jak zaczął kopać w ścianę i wszedł do dyżurki, został powalony na ziemię oraz zakuty w kajdanki. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. By poradzić sobie z policjantem, konieczne było jednak użycie pasów i przypięcie go do łóżka - relacjonuje "Dziennik Zachodni".