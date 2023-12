Czyszczenie kuratoriów po Czarnku. Barbara Nowak i inni ''na wylocie"

Do tego czasu nowa minister edukacji wyznaczy osoby, które będą pełniły funkcję kuratorów oświaty. Do właściwego konkursu - zgodnie z prawem - może przystąpić osoba, która posiada: wykształcenie wyższe, stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego, co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez wojewodę.