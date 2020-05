Czy Wojciech Mann wróci do Trójki? Odpowiedź jest jednoznaczna

Nowy dyrektor Trójki jest "po słowie" z większością dziennikarzy. Chce powrotu Marka Niedźwiedzkiego

Nowy dyrektor Trójki przekazał informację, że dziennikarze mają wrócić do Programu Trzeciego Polskiego Radia. "Jestem „po słowie” z większością dziennikarzy, którzy odeszli w ostatnich dniach. Wracają na antenę zespołu " Zapraszamy do Trójki ”. Zaprosiłem też do powrotu Marka Niedźwieckiego, jestem pewien, że Lista wróci na antenę" - powiedział w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Kuba Strzyczkowski.

Czy Wojciech Mann wróci do Trójki?

Wirtualnemedia.pl zapytały Wojciecha Manna, co ten sądzi o powrocie do Trójki. Czy w ogóle zamierza wrócić do Trójki? Wojciech Mann odpowiedział krótko: "Nie". Wypowiedział się też na temat dziennikarzy pracujących mediach publicznych: "są jak karni żołnierze. Wykonują rozkazy i mówią jednym głosem". Jak dodał, zmienić można to tylko siłą.