Czy szczepionki spowodowały mutację Delta? Sprawdzamy fakty

– Nie jest to jednak właściwa ucieczka immunologiczna, ponieważ ta dałaby o sobie znać o wiele wyraźniej – twierdzi wirusolog Peggy Riese. W praktyce oznacza to, że taka ucieczka immunologiczna nie jest na tyle silna, by dopuszczone do stosowania szczepionki stały się bezskuteczne. Przeciwnie. Pierwsze badania kliniczne dowodzą, że chociaż wariant Delta koronawirusa jest bardziej odporny na ich działanie, osoby zaszczepione dwoma dawkami w dalszym ciągu są lepiej chronione przeciwko tej odmianie koronawirusa. Producenci szczepionek jak BioNTech/Pfizer przygotowują już ich nowe wersje, które mają być bardziej skuteczne w działaniu przeciwko wariantowi Delta.