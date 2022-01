Czy rząd PiS podsłuchiwał opozycję? "Kaczyński pokrzyżował plany"

"Po tym, jak w Polsce ujawniono konkretne podejrzenia, politycy rządu aż po premiera Mateusza Morawieckiego próbowali w minionych tygodniach zaprzeczać albo tuszować zakup Pegasusa. Aż do chwili, gdy szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński nagle zabrał głos i pokrzyżował plany tuszującym" – informuje "FAZ". Cytuje wypowiedzi Kaczyńskiego, potwierdzające, że polskie służby dysponują tym oprogramowaniem, wykorzystywanym na świecie do walki z przestępcami, ale dementujące, że zostało ono wykorzystane do celów politycznych.