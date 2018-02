Czy posłowie powinni być chronieni immunitetem? Polacy nie mają wątpliwości

Aż 94% Polaków nie chce, by politykom przysługiwał immunitet w sprawach karnych - wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu". Przeciwnego zdania jest 3 proc. respondentów.

- Dla społeczeństwa immunitet to ochrona dla polityków. A przecież wszyscy powinni być równi wobec prawa - komentuje wyniki sondażu dr Bartłomiej Biskup, politolog.

Dr Biskup dodaje, że immunitet został stworzony aby pomóc zachować równowagę w politycznej walce pomiędzy ekipą rządzącą a opozycją, a nie po to, "by w sprawach karnych chowali się za przywilejami". - Prawo powinno być równe wobec wszystkich - tłumaczy.