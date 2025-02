Czy Polacy lubią Ukraińców? Jest najnowszy sondaż

Wyniki wskazują na zmieniające się nastroje Polaków wobec innych narodów, co może być związane z aktualnymi wydarzeniami międzynarodowymi.

CBOS zauważył, że w porównaniu do poprzedniego roku, sympatie Polaków do wielu narodów uległy pogorszeniu. Szczególnie dotyczy to Słowaków, Ukraińców i Litwinów, gdzie odnotowano spadek sympatii o kilka punktów procentowych.