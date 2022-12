Czy mikołajki 2022 są dniem wolnym? 6 grudnia to szczególny dzień

Dni wolne w grudniu

Do końca 2022 roku pozostały zaledwie 2 dni ustawowo wolne od pracy. To święta Bożego Narodzenia, wypadające 25 i 26 grudnia. W tym roku przypadną one w niedzielę i poniedziałek - będzie to więc ostatni, tegoroczny długi weekend. Wypadająca w sobotę Wigilia, dla wielu osób również będzie wolna. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, 24 grudnia sklepy będą otwarte tylko do godziny 14:00.