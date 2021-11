Czy ktoś podmienił dowód? Nowa zagadka ws. Tomasza Komendy

Ireneusz M. to główny oskarżony ws. zbrodni miłoszyckiej. Sąd okręgowy skazał go na 25 lat więzienia, ale mężczyzna nie przyznaje się do morderstwa Małgosi i podkreśla, że nie ma żadnych obciążających go dowodów. Prokuratura domaga się dla niego dożywocia.