Czy Katarzyna będzie musiała oddać milion złotych odszkodowania? Wraca sprawa ofiary księdza

Sad przyznał Katarzynie milion złotych odszkodowania od Zakonu chrystusowców. Jako mała dziewczynka była ona więziona i gwałcona przez ks. Romana. W środę Sąd Najwyższy podejmie decyzję w sprawie kasacji, jaką złożyli duchowni.

- Liczę na to, że w końcu, po wielu latach ciężkiej, wyniszczającej walki, zaznam choć odrobinę sprawiedliwości i winni mojej krzywdy zostaną ukarani – podkreśla kobieta. 17 września Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok niższej instancji, zgodnie z którym Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał były już ksiądz Roman B., ma zapłacić milion złotych odszkodowania. Sąd przyznał także Katarzynie dożywotnią rentę.

Zakon chrystusowców złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Jeśli zostałaby ona uznana i sąd przychyliłby się do racji duchownych, Katarzyna musiałaby zwrócić duchownym wypłacony wcześniej milion złotych. Sąd Najwyższy może jednak także skargę kasacyjną odrzucić lub skierować sprawę do do ponownego rozpatrzenia. Towarzystwo Chrystusowe przekonuje, że zakon nie może ponosić odpowiedzialności za przestępstwa księdza, a przełożeni nie wiedzieli o jego czynach. Sądy dwóch instancji uznały jednak odpowiedzialność Towarzystwa Chrystusowego.