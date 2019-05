"Czy czeka nas wojna religijna?" kontra "Kościół do bicia". Okładki tygodników

Tęczowa Matka Boska Częstochowska, film Tomasza Sekielskiego o pedofilii, a także wystąpienie Leszka Jażdżewskiego - to tematy dominujące na okładkach tygodników, które ukażą się w najbliższy poniedziałek. Jedna z gazet załączy nawet plakat z wizeunkiem Matki Bożej Częstochowskiej.

"Kościół do bicia. Odsłaniamy kulisy ataku Jażdżewskiego" - grzmi okładka najnowszego numeru "Do Rzeczy". Przypomnijmy: Jażdżewski zabrał głos 3 maja – tuż przed tym, jak na mównicę na Uniwersytecie Warszawskim wyszedł Donald Tusk. "Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody" – mówił Jażdżewski.