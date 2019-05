Film o pedofilii w Kościele wywołał burzę. Internauci wzywają Joachima Brudzińskiego

Czy policja przyjdzie rano do księży, których pokazano w filmie Tomasza Sekielskiego o pedofilii w Kościele? - to pytanie zadają internauci, wywołując do odpowiedzi ministra Joachima Brudzińskiego. Jest reakcja, ale wielu rozczarowała i oburzyła.

Joachim Brudziński w końcu zabrał głos (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

Grzegorz Schetyna na konwencji Koalicji Europejskiej uderzył w Joachima Brudzińskiego. - Policja nie może po prostu łapać bandytów, tylko jest pod politycznym butem. Rozpięli parasol ochronny nad chuliganami, nacjonalistami i, co najbardziej haniebne, nad pedofilami. To wstyd. Nie wiem, jak Joachim Brudziński może patrzeć w lustro - powiedział. Po emisji filmu Tomasza Sekielskiego o księżach pedofilach internauci pytają szefa MSWiA, czy policja podejmie w sprawie działania.

"Panie Ministrze, film braci Sekielskich dokumentuje przypadki, gdzie prawo ewidentnie mogło być złamane. Czy polska policja rozpocznie jutro śledztwo w tej sprawie? To samo pytanie kieruję do prokuratury i Zbigniewa Ziobry i Jana Kanthaka" - napisała Renata Grochal z "Newsweeka".

"Hmm, czy jutro o 6:00 polska policja wparuje do kilku kurii i plebanii w związku z #TylkoNieMówNikomu? Czy jednak nie?" - dodała Anita Kucharska z Wiosny.

Zastanawia to też Jana Śpiewaka. "Rozumiem, że jutro Joachim Brudziński obwieści nam o kilku wizytach w domu biskupów przez policję o 7.00 rano" - zaznaczył.

Jest reakcja

W końcu na profilu twitterowym Joachima Brudzińskiego pojawił się wpis odnoszący się do pedofilii. Minister nie wspomniał jednak o filmie Sekielskiego, ani o tym, co sądzi o przestępstwach wśród księży. Napisał o policjantach. Stanął w ich obronie.

"Jest czymś wyjątkowo paskudnym, że były szef MSWIA, a potrzeby walki politycznej sugeruje brak zaangażowania polskiej policji w walkę z przestępczością, w tym z tą wyjątkowo ohydną tj. pedofilią. Składam wyrazy ubolewania i przeprosin wobec policjantów za te wstrętne polityczne tyrady"

Te słowa szefa MSWiA są dla wielu osób rozczarowujące. "Ci, którzy liczyli na jutrzejsze zatrzymania pedofilów, jako nagrodę pocieszenia dostali od Joachima Brudzińskiego kota odwróconego ogonem" - napisał dziennikarz Bartosz Wieliński.

"'Ciemny lud' Kurskiego tego nie kupi, ministrze Brudziński. Sojusz PiS-u z Episkopatem jest faktem i żadne zaklinanie rzeczywistości tego nie zmieni. Też bym się wstydził, gdybym tak nieudolnie kierował resortem" - podkreślił poseł Piotr Misiło.

Brudzińskiemu odpowiedział też Sławomir Nitras. "Wstydziłbyś się tak kłamać. Wykorzystujecie policję do partyjnych celów. To opinia samych policjantów. Duet Brudziński i Zieliński jest najgorzej ocenianym w historii. Obowiązkiem byłego szefa MSWiA jest bronić honoru policji przed wami, bo wy utrudniacie działania policji" - ocenił.

W kolejnym poście zadeklarował: "Wszystkie przypadki pedofilii, bez względu na to czy dotyczą znanego reżysera czy księży muszą być bezwzględnie wyjaśnione przez organy ścigania, a osoby winne skazane".