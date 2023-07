Czy 23 lipca to niedziela handlowa? Te sklepy będą otwarte

Oznacza to, że najbliższa okazja do zrobienia niedzielnych zakupów bez ograniczeń przypadnie 27 sierpnia. Co ważne, zgodnie z zapowiedzią ministra rozwoju Waldemara Budy, w 2023 roku liczba niedziel handlowych wyniesie sześć. 24 grudnia, czyli - zgodnie z prawem - w ostatnią niedzielę handlową 2023, wprowadzony będzie zakaz sprzedaży.

- W tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca, choć przypada w niedzielę handlową - zapowiedział szef resortu rozwoju w połowie czerwca.