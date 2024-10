Czworonożni podopieczni, ludzka troska: petsitting - opieka na miarę XXI wieku

Odpowiedź na różne potrzeby współczesnych opiekunów

O konieczności zorganizowania opieki dla pupila myślimy zazwyczaj przed dłuższym wyjazdem, ale okazuje się, że petsitting może być wsparciem na co dzień. Według raportu Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia, w Polsce jest obecnie więcej domów z psami niż z dziećmi. Bardzo często towarzyszą one osobom starszym, które nie wyobrażają sobie życia bez ukochanego czworonoga. – Tata ma już prawie 80 lat, a od ponad 10 lat mieszka z kundelkiem Nurkiem. Obojgu dobrze robi ta relacja, ale widzę, że wyprowadzanie psa kilka razy dziennie to dla taty duży wysiłek, a my nie zawsze możemy mu w tym pomóc. Na Petsy.pl znaleźliśmy dla Nurka opiekunkę, która każdego ranka zabiera go na dłuższy spacer. Dzięki temu tata nadal może mieszkać ze swoim przyjacielem – opowiada Tadeusz. Podobnych historii na Petsy.pl znajdziemy bardzo wiele. Petsitting okazuje się być rozwiązaniem odpowiednim na każdą sytuację.