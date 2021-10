Czwartą falę epidemii znają z mediów. W najlepiej zaszczepionych gminach praktycznie nie ma zakażeń

Od tygodnia serwisy samorządów tego regionu promują dramatyczny apel marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego. Nagrał się, stojąc pod wejściem do szpitala wojewódzkiego. - W styczniu leżałem tu na oddziale intensywnej terapii. Lekarze, pielęgniarki i pracownicy uratowali mi wtedy życie. COVID-19 to choroba śmiertelna. Szczepmy się, żebyśmy byli bezpieczni. To ratuje życie - mówi na nagraniu polityk.