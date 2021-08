Wakacje 2021 pod znakiem bonu turystycznego! Noclegi rozeszły się w mgnieniu oka

- Jeżeli turyści mają do wyboru obiekt z bonem lub bez, to raczej przychylą się w stronę tego, który akceptuje bon turystyczny. Bony na pewno pomagają hotelarzom, ale też dodają odwagi gościom, są takim powodem do wyjazdu szczególnie dla rodzin, które mają kilkoro dzieci - mówi Iwona Siuty, która w Zakopanem wynajmuje dwa obiekty noclegowe.