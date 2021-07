Czwarta fala COVID-19 jest nieunikniona? Ekspert nie ma wątpliwości

- Jesteśmy na etapie zakończenia fali pandemii, którą mieliśmy od stycznia do kwietnia. Potrzebujemy około 2-3 miesięcy, aby "narodziła się" nowa fala, pamiętajmy, że codziennie nadal identyfikujemy osoby zakażone. Oczywiście rozmiar zakażeń jest zupełnie inny niż miesiąc temu, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało pod kątem szczepień społeczeństwa - powiedziała.