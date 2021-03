Czudec. Łamanie obostrzeń w kościele. Kuria wzywa podejrzanego o donosy

Wierny podkreślił, że odbył wcześniej rozmowę z proboszczem na temat łamania restrykcji w trakcie trwania mszy świętych. Dodał, że niedługo potem otrzymał wezwanie do kurii. Oświadczył już jednak, że nie zamierza stawiać się u księdza kanclerza.

Czudec. Interwencji policji w kościele. Wierny otrzymuje groźby

Do tej pory w kościele w Czudcu policja interweniowała osiem razy. Czterokrotnie funkcjonariusze zastosowali pouczenie wobec proboszcza, a w trzech mają miejsce czynności wyjaśniające o wykroczenie. Jedno zgłoszenie nie zostało potwierdzone.

Oburzeni donosami są przede wszystkim wierni uczęszczający do parafii na nabożeństwa. We wsi rozwieszono plakaty, na których umieszczono obraźliwe hasła i podobiznę mężczyzny podejrzanego o wysyłanie zgłoszeń do policji.