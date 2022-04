Cztery kraje zapytano o media. Polacy i Węgrzy chętniej zgadzają się na ingerencję rządu

Co więcej, 55 proc. Polaków uważa, że sytuacja mediów w naszym kraju jest gorsza niż u sąsiadów. 83 proc. naszych rodaków pytanych o to, czy wolne media są dla nich ważne, odpowiedziało twierdząco. W przypadku Czechów było to 86 proc., Słowaków - 80 proc., Węgrów - 72 proc.