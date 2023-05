Człowiek, który zawstydził kierowców. Zatrzymał ruch, by dziecko mogło przejść

Pod nagraniem wiele komentarzy, które chwalą bohaterskiego kierowcę. Są też głosy oburzenia wobec niedopuszczalnych zachowań na drodze. "Jak trafi to na policję, to będą się tłumaczyć: ‚ale ja przecież nie wymusiłem na pieszym pierwszeństwa, przecież on stał na chodniku i nie wchodził’. Nieważne, że piesi bali się wejść, bo dbali o swoje życie. Bardzo dobre zachowanie tej dziewczynki. Uważam że rodzice dobrze ją nauczyli. Skoro cała jezdnia nie stoi to nie wchodź na pasy" - napisał internauta. "No przecież to jest piękne nagranie dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie :D Tablice są, wszystko jest. 7 x po prawku :D" - dodał drugi.