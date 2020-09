Częstochowa. Ukradł samochód z salonu. Zaskakujące tłumaczenie

Częstochowa. Ukradł samochód z salonu w centrum miasta

Po chwili pracownicy salonu zorientowali się, że młody mężczyzna ukradł zaparkowane przed budynkiem Renault i pojechał zatankować na pobliską stację paliw. Prawdopodobnie chciał zatankować, by ruszyć skradzionym samochodem w dalszą drogę. Szybko zadzwonili na policję, która w okolicy salonu wysłała najbliższy patrol. Plan spalił na panewce, gdyż na stacji został zatrzymany przez policyjny patrol.

Częstochowa. Zaskakujące tłumaczenie mężczyzny

Zatrzymany 21-letni mężczyzna wypowiadał się nielogicznie. Twierdził, że wsiadł do samochodu w Kępnie i nie wie, jak się znalazł w Częstochowie. Dodatkowo tłumaczył, że jest to samochód służbowy, dlatego nie posiada do niego dokumentów. Policjanci nie ukrywali zaskoczenia, nie uwierzyli w te tłumaczenia. Mężczyzna został zatrzymany, a o jego przyszłości zadecyduje sąd.