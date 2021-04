Częstochowa. Stypendiami chcą zachęcić do pracy w miejskim szpitalu

Jesienią 2019 roku miasto zainicjowało kierowany do studentów medycyny program ,,Dostępny lekarz”. Jego celem jest zachęcenie młodych lekarzy do pozostania w mieście na dłużej.

Samorząd przyznaje stypendium studentce lub studentowi kierunku lekarskiego, który zobowiązuje się podjąć zatrudnienie na stanowisku lekarza w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego gmina Częstochowa jest organem założycielskim. Oprócz stypendiów program obejmuje bezpłatne szkolenia zawodowe oraz preferencje w dostępie do mieszkania czynszowego w formule miejskiego TBS.

Częstochowa. Stypendia dla personelu pielęgniarskiego

Pielęgniarze i pielęgniarki kształcą się już na 3 częstochowskich uczelniach. To do nich kierowany jest programu. Na stypendium od miasta będą mogły liczyć osoby na III (ostatnim) roku studiów I stopnia kierunku pielęgniarskiego oraz II (ostatnim) roku studiów II stopnia na tym kierunku. W ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa wykonywania zawodu będą musiały podjąć pracę w MSZ – przynajmniej na 3 lata. Projekt przedłożony przez prezydenta musi jeszcze zostać zaaprobowany przez radę miasta.

– Projekt był konsultowany z lokalnym środowiskiem pielęgniarek i położnych – wyjaśnia przewodniczący rady miasta Zbigniew Niesmaczny. – Mieszkanki i mieszkańcy powinni mieć jak najlepszy dostęp do opieki zdrowotnej o odpowiednim standardzie, a trudno go zapewnić inwestując jedynie w sprzęt i remonty placówek medycznych – potrzebni są ludzie. Dlatego najpierw inicjowaliśmy program „Dostępny lekarz”, teraz do pracy w Częstochowie chcemy zachęcić też wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską.