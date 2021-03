Częstochowa. Sprowadzali niebezpieczne odpady, od kary się nie wywiną

Akt oskarżenia przeciwko Markowi M. i Dariuszowi H. Przygotowała i skierowała do sądu Prokuratura Regionalna w Katowicach.

- W styczniu 2018 roku, posługując się danymi osobowymi Andrzeja D. założyli za jego wiedzą działalność gospodarczą i wraz z Dariuszem H., Markiem M. i Dorotą P. wyszukiwali miejsca składowania odpadów i najmu nieruchomości, następnie została zawarta umowa najmu hali magazynowej przy ulicy Filomatów w Częstochowie, do której do maja 2018 roku przywieziono substancje niebezpieczne w ilości nie mniejszej niż 2 400 000 dm3 tj. 932 000 kg cieczy oraz ciał stałych niewiadomego pochodzenia - podała prokuratura.

Częstochowa. Akt oskarżenia już w sądzie

Jak ustalili śledczy, podobną działalność M. (który od kwietnia 2019 r. jest aresztowany) prowadził w innych częściach kraju, a w maju 2019 roku, na jednym ze zorganizowanych przez niego składowisk doszło do wywrócenia się kilkunastu mauzerów z niebezpieczną substancją chemiczną.

Jeden z podejrzanych w tej sprawie, Jacek Bałata, od wielu miesięcy ukrywa się przed organami ścigania, wydano za nim list gończy. Według prokuratury, to on był założycielem i od 2018 do 2020 r. szefem tej grupy przestępczej, która porzucała odpady w różnych częściach kraju.