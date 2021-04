Częstochowa. Remontują torowiska, autobusy pojadą inaczej

Remontowany jest przejazd przy ul. Bułgarskiej. W związku z tym 12 i 15 kwietnia zostanie zamknięty dla ruchu Trasy autobusów linii nr 31, 57, 58, 59 i 67 zostaną zmienione. Linia nr 31 zostanie skrócona do pętli Stadion Raków i w obu kierunkach nie będzie kursować ulicą Bugajską do Kręciwilka. Dla linii nr 31 zostaną zawieszone przystanki: Żarecka, Bugajska Weyssenhoffa i Kręciwilk.

Linie nr 57, 58, 59 i 67 od estakady pojadą przez aleję Pokoju, ulicę Korfantego i osiedle pod Wilczą Górą w Odrzykoniu, a następnie zależności od trasy linii będą kursować do Kusiąt lub do trasy DK 46 i dalej bez zmian do Olsztyna i Biskupic. Trasa objazdowa obowiązuje w obu kierunkach.